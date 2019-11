Kabát vyrazí příští podzim na turné. Kupte vstupenky mezi prvními

Turné skupiny Kabát odstartuje 7. října v Chomutově a vyvrcholí 26. listopadu velkým koncertem v O2 areně.



Koncerty budou koncipované doprostřed stadionů, tedy na center stage, aby měli diváci co nejblíž k jevišti. Kapela už tento způsob použila v minulosti a zalíbil se jí, ačkoli v něm „mizí možnost zašít se o pauze u aparátu a vydechnout,“ jak sami říkají.



Skupina Kabát plánuje ještě do začátku turné vydat novou desku, kterou pak na koncertech fanouškům představí naživo. Datum vydání desky ale zatím neupřesnila.

„Vypadá to jako alibismus, ale po těch letech už je to vlastně klišé, ale i jasný postoj. Dokud s tím nebudeme spokojeni na sto procent, tak to prostě nevyjde. Intenzivně se na tom dělá již od ledna 2019, a práce pokračují. Chceme vždy ještě lepší CD, než bylo to poslední. Chceme vydat prostě nejlepší CD,“ říkají Kabáti.

Skupina dosud natočila jedenáct desek s hity jako Děvky ty to znaj, Colorado, Na sever, Pohoda, Dole v dole, Moderní děvče a mnohými dalšími.