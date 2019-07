Hudební legendy Stivín, Spálený, Hammel vystoupí pod hradem Loket

Celý program zahájí jazz fusionové těleso Milana Krajíce Big Band Jazz Francies. Po nich v podvečerních hodinách vystoupí Jiří Stivín, kterého doprovodí Co. Jazz Quartet. Následovat bude koncert Jana Spáleného s jeho skupinou ASPM a celý program uzavře Pavol Hammel se skupinou Prúdy.



Jan Spálený založil skupinu ASPM spolu s Petrem Kalandrou v roce 1984. Letos vydali po devíti letech desku Nemůžu popadnout tvůj dech, na níž jsou starší písně i několik novinek.

Jan Spálený

Slovenský zpěvák a hudebník Pavol Hammel objel loni Česko a Slovensko s The Best Of Tour. Bylo to zřejmě poslední turné, které se skupinou Prúdy uskutečnil. Dál ale koncertují na jednotlivých vystoupeních a jedním z nich bude i to v loketském amfiteátru.



Pavol Hammel se skupinou Prúdy



Jazzový hudebník a známý multiinstrumentalista Jiří Stivín vydal poslední desku Quodlibet před dvěma lety ke svým 75. narozeninám. Stále koncertuje na řadě jazzových přehlídek i na samostatných koncertech. Od roku 1992 pravidelně pořádá koncerty k poctě patronky hudebníků sv. Cecílie v Dvořákově síni pražského Rudolfina.