JAREK NOHAVICA, Hvězdný víkend v Lednici

Užijte si 5. ročník skvělého hudebního festivalu: Hvězdný víkend v Lednici - 18.-20. srpna 2023.

V krásném prostředí zahrad lednického zámku je pro vás připraven skvělý víkend plný hudebních hvězd.

Od pátku od 18 hodin se můžete těšit na stánky s lokálním jídlem a pitím, doprovodným programem, včetně DJ dance party a po pátečním vystoupení skupiny No Name následuje i ohňostroj na oslavu zahájení Hvězdného víkendu.

Na sobotu je připraven koncert Jarka Nohavicy. Jeho velkolepý koncert bude mít také předkapelu a doprovodný program, který budeme postupně upřesňován.

A neděle je věnována všem milovníkům romantických skladeb. Dorazí 4 Tenoři, kteří patří mezi současné fenomény žánrové hudby.

Máte se na co těšit, čeká vás pestrý víkendový program pro každého.

Více informací o festivalu na www.hvezdnyvikend.cz

Kromě omezeného počtu vstupenek k sezení jsou k dispozici vstupenky na stání, v předprodeji za 590 Kč, v den konání a na místě za 650 Kč.

JAREK NOHAVICA / Robert Kusmierski (PL) a Pavel Plánka (CZ)

Jarek Nohavica zazpívá v parku zámku Lednice v sobotu 19. srpna.

Na koncertech Jarka doprovází na akordeon a piano vynikající muzikant z Varšavy Robert Kusmierski a na perkuse a bicí Pavel Plánka.



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

vstup možný od 18 hodin / začátek koncertu ve 20 hodin / v areálu bude zajištěn prodej občerstvení

koncert se koná za každého počasí / zákaz vnášení deštníků do areálu, doporučeny pláštěnky

slevy NE / bezbariérový přístup ANO



Za vstupenky zakoupené mimo síť Ticketportal se neručí, vstupenky jsou kontrolovány pomocí načtení čárového kódu, vstupenka s opakovaným čárovým kódem je považována za neplatnou, přitom se nerozlišuje originál a neplatná kopie

