Janek Ledecký & Band

Vystoupení hvězdy tuzemské hudební scény - Janka Ledeckého, který úspěšně působí jíž déle než 30 let, v romantickém prostředí zámku Chyše!

Koncert s doprovodnou kapelou bude průřezem tvorby od jeho začátků s kapelou Žentour přes slavné období 90. let až po pozdější muzikálové písně. Dlužno podotknout, že by se stěží hledal příhodnější čas pro hudební bilancování, neboť koncert se koná pouhých 5 dnů před zpěvákovými 60. narozeninami...



Pro hudbu Janka Ledeckého jsme tentokrát zvolili komornější prostředí zámeckého nádvoří, kde lépe vynikne lyrické ladění a emocionální náboj jeho skladeb, především balad. Dovolujme si proto upozornit na omezenou kapacitu hlediště.

Již 22. července 2022 ve 20:00 hod. na zámku Chyše!

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

děti do 100 cm výšky vstup zdarma bez vstupenky a bez nároku na vlastní sedadlo / sleva "50% VOZ., ZTP/P,DOPR." pro vozíčkáře, pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod ZTP/P (jedna osoba) - k dispozici na prodejních místech Ticketportal i přímo na ticketportal.cz, slevu zvolte v nákupním košíku / bezbariérový přístup ANO

