Jan Čmejla - Mladý virtuos

Klavírní recitál

Letošní festivalový ročník dává příležitost výjimečným mladým talentům, tím je i Jan Čmejla.

Mladý klavírista se zúčastnil prestižního programu Allianz Junior Music Camp 2015, který je každý rok určený pouze desítce vybraných talentů z celého světa, je držitelem prestižní ceny Zlatý oříšek (2013) a ocenění Kern Foundation Prize vynikající ruské pianistky Olgy Kern. V roce 2019 vystoupil se sólovým recitálem v National Bohemian Hall v New Yorku a Kennedyho Centru ve Washingtonu v rámci prestižního koncertního cyklu Millennium Stage.



Jan Čmejla klavír



Program:

J. P. Rameau: Suita v G dur/g moll, RCT 6

F. Chopin: Barcarola Fis-dur op. 60

L. van Beethoven: Sonáta - Es dur op. 31 č. 3

F. Chopin: Andante Spianato a Velká brilantní polonéza op. 22



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal.cz

a nebo je můžete zakoupit a vytisknout on-line - HOMEtickets!!



Děti mladší než 7 let ZDARMA bez vstupenky a nároku na sedadlo

Slevy:

20% SENIOR 65+ /20% STUDENT < 27 /30% ZTP /50% VĚK / AGE < 16 /50% ZTP/P-DISABLED

slevu zvolte v nákupním košíku, nárok na slevu je třeba prokázat u vstupu do místa konání

Slevy na heslo:

20% KOOPERATIVA /PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLEV

Další info:

bezbariérový přístup ANO, pro vozíčkáře jsou určena sedadla na kraji každé řady



MHF ČESKÝ KRUMLOV 2021 NA TICKETPORTAL.CZ

-TH-