IQ landia a Svět pohádek Boženy Němcové

Galerie Tančící dům otevírá v sesterské Galerii Kotva, nacházející se v celém 4. patře OD KOTVA novou výstavu IQlandia, ve spolupráci s IQ landiou Liberec jsme otevřeli největší vědomostní a dovedností centrum v Praze. Přijďte ověřit své smysly a schopnosti. Je to místo kde se vědou baví děti i dospělí. Můžete si vyzkoušet například jak funguje černá díra, jak se v praxi využívá Pythagorova věta, jak vidí svět živočichové, jak funguje vesmír, jak vzniká rotační hyperboloid, co je to viskozita, nebo zjistit jaké dovednosti jste schopni maximalizovat pomocí vašich vjemů.

Druhou výstavou v Galerii Kotva je výstava "Svět pohádek Boženy Němcové" Přijďtese jedinečnou interaktivní formou dozvědět o největší spisovatelce víc. V prostorách Galerie Kotva v Praze, jsme na více než 1200 m2 proměnili celé východního podlaží 4. patrav kouzelný Svět pohádek Boženy Němcové.Na své si přijdou nejen děti, rodiče a prarodiče se svými ratolestmi, ale také milovnicí českých pohádek. Cílem výstavy je inspirovat děti a rodiče ke čtení dětem, porozumět životu a nadčasovosti tvorby Boženy Němcové, díky nimž šířila morální hodnoty, férovost, etický přístup. V neposlední řadě zapomenout na starosti běžného života, díky své fantazii se stát součástí pohádkových příběhů a pobavit se.

Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý. Dále se můžete těšit na kostýmy z minisérie Božena, které pro seriál připravila kostýmní výtvarnice Katarína Štrbová Bieliková, vedoucí kostymérka Helena Rovná a kostymér Petr Pluhař.

Přijďte se pobavit a získat zkušenosti a znalosti na 1800 metrech čtverečních zajednotnou cenu na obě oddělené expozice výstav. Výstavy jsou otevřeny do 1.1.2022, každý den včetně všech svátků.