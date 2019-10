Il DIVO 2019

Il Divo oslaví své 15. výročí i v Praze

Skupina představí v Kongresovém centru Praha kolekci skladeb v unikátním konceptu,

na které se sama podílela

Mezinárodní pop-operní kvartet IL DIVO, který má za sebou řadu vyprodaných turné, se 27. října znovu vrací do Prahy. Il Divo vystoupí v pražském Kongresovém centru, kde oslaví své 15. výročí a předvede show Timeless 15th Anniversary.

Il Divo založil v roce 2003 britský producent Simon Cowel, jako mezinárodní uskupení, které tvoří Carlos Marín, španělský baryton, americký tenor David Miller, švýcarský tenor Urs Bühler, a francouzský popový zpěvák Sébastien Izambard. Tento ojedinělý koncept, který spojuje popovou a klasickou hudbu, se již od svého založení těší ohromnému úspěchu napříč kontinenty a prodal více než 30 milionů alb.

Timeless je dalším v řadě skvělých alb skupiny a poprvé byla produkce v rukou samotných členů, kteří vybrali písně. Jde o kolekci hitů ve čtyřjazyčném klasickém podání, včetně Hola, Love Me Tender, What A Wonderful World, Smile, All Of Me a „The Way We Were.

„Vybrali jsme písně, které mají nadčasovou kvalitu, z nichž mnohé byly součástí klasických filmů, včetně Smile z filmu Modern Times Charlieho Chaplina. V roce 1936 k tomuto filmu složil Chaplin hudbu,“ uvádí Carlos Marín a David Miller dodává, „toto album představuje náš hold věčné povaze veškeré hudby". O režii alba se postaral Alberto Quintero, který pracoval s Il Divo na několika předchozích nahrávkách.

Turné TIMELESS je pro fanoušky neuvěřitelným zážitkem. Dramatická produkce plná tanečníků, akrobatů, a videoprvků, přenáší diváka do děje písní v podání čtyř jedinečnýc hlasů hlavních protagonistů.