HVĚZDNÝ VÍKEND V LEDNICI - TŘÍDENNÍ VSTUPENKA

HVĚZDNÝ VÍKEND V LEDNICI

Státní zámek Lednice, zámecké zahrady

Užijte si 5. ročník skvělého hudebního festivalu: Hvězdný víkend v Lednici - 18.-20. srpna 2023.

V krásném prostředí zahrad lednického zámku je pro vás připraven skvělý víkend plný hudebních hvězd.

pátek 18.08.2023 NO NAME

V pátek od 17:30 hodin se můžete těšit na gastro stánky s jídlem a pitím. Stánky partnerů akce Varta, Manner, Canon, Chateau Valtice, hamburgery Amici, a doprovodným programem. Jako předkapela vystoupí od 19:00 hodin YesBrothers a od 20:00 No Name.

sobota 19.08.2023 JAREK NOHAVICA

Na sobotu je vstup také od 17:30. Hlavní program - koncert Jarka Nohavicy začíná ve 20:00 hodin. Diváci vše uvidí i ze zadních míst na Led obrazovce o velikosti 5 x 3 metry.



neděle 20.08.2023 4 TENOŘI

A neděle je věnována všem milovníkům romantických skladeb. Od 19:00 hodin vystoupí Dáša Zázvůrková a od 20:00 hodin 4 Tenoři, kteří patří mezi současné fenomény žánrové hudby.

Máte se na co těšit, čeká vás pestrý víkendový program pro každého.

Více informací o festivalu na www.hvezdnyvikend.cz

Další info:

vstup možný od 17:30 hodin / v areálu bude zajištěn prodej občerstvení

koncerty se koná za každého počasí / zákaz vnášení deštníků do areálu, doporučeny pláštěnky

slevy NE / bezbariérový přístup ANO

Třídenní vstupenky jsou nepřenosné a u vstupu budou vyměněny za pásku na zápěstí (hand strip).

Za vstupenky zakoupené mimo síť Ticketportal se neručí, vstupenky jsou kontrolovány pomocí načtení čárového kódu, vstupenka s opakovaným čárovým kódem je považována za neplatnou, přitom se nerozlišuje originál a neplatná kopie