Hana Zagorová a Štefan Margita poprvé připravili společné koncerty

Populární česká zpěvačka, herečka, textařka a scénáristka Hana Zagorová už padesát let pravidelně koncertuje se svým repertoárem. Slovenský tenorista světového renomé Štefan Margita působil v nejslavnějších operních domech jako je milánská La Scala, londýnská Covent Garden nebo newyorská Metropolitní opera.

Od chvíle, kdy spojily své životy, se rozhodli nepropojovat své pěvecké kariéry. „Nikdy jsme spolu nespolupracovali,“ říká Hana Zagorová. „Bedlivě jsme ale sledovali, jak se tomu druhému daří, jak úspěšný je ve své profesi. Radili jsme si, hodnotili své koncerty a představení. A najednou jsme došli k tomu, že přišla ta správná doba naše dávné rozhodnutí třeba pro jednou porušit,“ prozrazuje.

„Napadlo nás to takřka současně a zjistili jsme, že do toho máme právě teď chuť a těšíme se na to asi nejen my, ale i naše publikum,“ doplňuje svou ženu Štefan Margita.

Na podzim 2020 tak pod názvem Konečně spolu připravili hned čtyři jedinečné koncerty, z nichž největší se uskuteční 3. října v pražské O2 areně.

Hrát bude Boom! Band & Classic Orchestra pod taktovkou Jiřího Dvořáka a scénografie a režie se ujal Michal Caban.

Vedle svých sólových šlágrů a písní nejrůznějších žánrů spojí Hanka a Štefan své nezaměnitelné, charakteristické a na první poslech rozpoznatelné hlasy i v několika duetech.