Vstup umožněn 19:00

Jazz, funk, soul, R&B, gospel i akustický pop, to vše vkusně míchá americký zpěvák a skladatel Gregory Porter s velmi dobře rozeznatelným sametovým barytonovým hlasem, kterým si podmanil celý svět.

Za svou úspěšnou hudební kariéru získal dvě ocenění Grammy za alba „Take Me to the Alley" z roku 2016 a „Liquid Spirit" z roku 2013 a sedm nominací Grammy. Jeho posledním vydaným albem je „All Rise" v roce 2020, které znamenalo dosud poslední sedmou nominaci Grammy.

Společně s ním v jeho doprovodné kapele zahraje i původně brněnský jazzový klávesista a hráč na Hammondovy varhany Ondřej Pivec. Přestože už od svých pětadvaceti let žije a působí v USA, začala jeho spolupráce s Gregory Porterem v roce 2013 v Čechách, když se setkali v rámci festivalu Struny podzimu. Za podíl na ePorterově albu „Take Me To The Alley" v roce 2017 také získal cenu Grammy.

V prodeji jsou i speciální VIP vstupenky, které obsahují exkluzivní sezení v prvních dvou řadách před pódiem s nejlepším výhledem a Gregory Porterem podepsané CD. Navíc ke každé VIP vstupence obdržíte od partnera koncertu, společnosti HERBAL WORLD s.r.o., potravinový doplněk IMUNworld v hodnotě 690 Kč.

Na listopadový pražský koncert, který se bude konat v den 53. narozenin Gregoryho Portera (4. 11. 2024) v O2 universum, jsme si pro vás přichystali překvapení a bonus zároveň.

Večer zahájí, na základě výběru samotného Gregoryho Portera, až třicetiminutovým vstupem český zpěvák, herec, textař a skladatel David Kraus s kapelou Gipsy brothers.

Kapela Gipsy brothers byla založena respektovanými a uznávanými osobnostmi romského publika - Davidem Krausem a Milanem Šenkim. Hlavním důvodem založení kapely bylo přiblížení romské hudby a kultury široké veřejnosti, a zároveň fakt, že David Kraus hudebně spolupracuje nejen s Romskými muzikanty, ale také miluje romskou hudbu a jejich temperament. Můžete se těšit na romské písně plné energie, ať už lidovky, nebo i balkánskou dechovku.

Kapela je sestavena z legend české romské hudební scény. Hrají v ní třeba členové slavné romské kapely Bengas, která slavila výrazné úspěchy i v zahraničí

