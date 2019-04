Glenn Miller Orchestra se v lednu vrátí do Prahy

Glenn Miller Orchestra navštěvuje naši republiku již řadu let a vždy ho tu čekají vyprodané sály. S novým programem nazvaným An evening of swing and elegance přijede do Prahy v lednu 2020.



Orchestr má nabitý časový rozvrh a na další rok se Praha do něj nevešla, takže tyto dva koncerty budou pravděpodobně poslední na delší dobu.

Glenn Miller Orchestra je v Česku velmi populární hlavně díky hitům jako Moonlight Serenade či In the Mood. Na každý koncert ale připravuje unikátní show, což chystá i na následující vystoupení v Obecním domě.