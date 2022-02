FOREIGNER

Desítky milionů prodaných desek, světové hity, a konečně i evropské turné, na kterém se zastaví v Praze. To je legendární kapela FOREIGNER v čele s frontmanem Mickem Jonesem! Čeští fanoušci si je užijí 12. června 2022 v nadupané Sportovní hale v Holešovicích.

S 10 multiplatinovými alby a 16 hity ve světové Top 30 patří kapela FOREIGNER k největším světovým rockovým hvězdám všech dob. Z jejich písní se staly doslova rockové hymny: Juke Box Hero, Cold As Ice, Hot Blooded, Waiting For A Girl Like You, Feels Like The First Time, Urgent, Head Games, Say You Will, Long, Long Way From Home. A mezi absolutní světovou špičku stále patří jejich balada I Want To Know What Love Is.

V roce 2002 frontman Mick Jones kapelu FOREIGNER reformoval. Jako hlavního zpěváka vybral skvělého Kelly Hansena. Toto nové složení dodává kapele zcela novou energii, a především skvělý zvuk, který oceňují posluchači napříč generacemi. O tom svědčí i ocenění Atlantic Records za miliony zhlédnutí a stáhnutí jejich hitů na internetu.

Hudba FOREIGNER zaznamenala v posledních letech nárůst popularity díky mnoha skvělým filmům jako je Rock of Ages, Bad Moms, Angry Birds, Magic Mike, Pitch Perfect, The Good Boys. Ale uslyšíte ji i v těch nejpopulárnějších TV seriálech jako je Orange Is The New Black nebo Stranger Things. A pořádné rockové pecky od FOREIGNER si do svých reklam vybrali i giganti jako je Toyota, Google nebo Ford.

V roce 2022 FOREIGNER vyjíždí na nové evropské turné, jehož součástí je 12. června 2022 také pražská Sportovní hala v Holešovicích.



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO, Plocha a sektor ZTP/P-DISABLED / Sektor ZTP/P-DISABLED (prostor u sektoru 103, vchod do areny č. 30) je vyhrazen pro vozíčkáře, pro držitele průkazu ZTP/P a pro jejich doprovod (1 osoba), vstupenka ZTP/P-DISABLED platí vždy pro dvě osoby / ostatní návštěvníci musí mít každý vlastní vstupenku

