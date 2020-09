FLOTT CASCADERS TEAM V ČÁSLAVI

Kaskadérská show plná nadupaných strojů, ohně, pyrotechniky a rokové hudby. Uvidíte nejen klasické autorodeo, ale show plnou akčních scén včetně skoků na motorkách (FMX), odstřel auta bazukou a mnohem více. Těšit se můžete i na zajímavé hosty.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Slevy:

"50% VĚK / AGE < 12" pro děti, které nedosáhly věku 13 let / "25% STUDENT" pro držitele studentských průkazů a pro děti od 12 do 15 let včetně (tzn. nedosáhly věku 16 let) / "25% Senior 65+" pro seniory ve věku 65 let a více) / "50% VOZ.,ZTP/P,DOPR." pro vozíčkáře, držitele průkazu ZTP/P a doprovod ZTP/P (jedna osoba) / všechny slevy jsou k dispozici na prodejních místech Ticketportal i přímo na ticketportal.cz, vyberte vstupenky a slevu zvolte v nákupním košíku

Další info:

přírodní tribuna, vstupenky na stání / bezbariérový přístup ANO / zvláštní sektor pro vozíčkáře a ostatní držitele průkazu ZTP/P NE

-TH-