FÍHA tralala se skupinou BABY BAND - turné 2020

Nová koncertní šou skřítka Fíha (Martina Jelenová) plná nejznámějších hitů přichází do vašeho města!

Hudební zážitek si i díky úžasné skupině BABY BAND a muzikálovým zpěvačkám (Romana Hudec Orlická a Kristína Adamjak) užije celá rodina.

Nejprve děti rozcvičíme (ROZCVIČKA, UKAZOVAČKY, TANI TANI). Naučíme je nejnovější písničku LEPORELO. Vyzkoušíme je, zda znají ovoce (OVOCNÁ PESNIČKA, OVOCNÝ ROCK and ROLL), ochutnáme SLIVKOVÚ PESNIČKU. Napapáme se (AJ JA RÁD PAPÁM), vyčistíme si zoubky (ZUBNÁ KEFKA), uklidíme pokojíček (VEĽKÉ UPRATOVANIE), zabavíme se hrou LETÍ LETÍ. Naučíme se různé ZVIERATKÁ. Zatančíme si na LÚKE i písničku BUM BÁC a BUMBARASA. Pokud nám to prostor dovolí, spolu s dětmi uděláme VLÁČIK TRALALÁČIK a zašleme lásku do celého světa písničkou MOST.

Fíha, Myšky z knížky a hudebníci skupiny BABY BAND (bicí nástroje, klávesy, basa) se na vás už velmi těší!

Písničky jsou ve slovenském jazyce

Délka vystoupení cca 60 minut

Více na: www.fihatralala.sk nebo na Instagramu: https://www.instagram.com/fiha_tralala/

Každý návštěvník (dospělý i každé dítě bez omezení věku) musí mít platnou vstupenku!

Do sálu můžeme vpustit jenom tolik osob, kolik je míst v sálu. Záleží nám na bezpečnosti a pohodlí našich fanoušků.

Doporučujeme pro děti od 3 let, ale vítáni jsou samozřejmě všichni fanoušci projektu Fíha tralala.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE, bezbariérový přístup NEUVEDENO