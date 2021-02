FEŠÁCI: JARNÍ ZPRÁVA - Jarní koncert / LIVE STREAM

FEŠÁCI V OBÝVÁKU - JARNÍ KONCERT

virtuální online koncert - LIVE STREAM



ŽIVÝ PŘENOS OD FEŠÁKŮ DO VAŠEHO OBÝVÁKU

Jarní představení Fešáků živě přenášené do vašich domovů

hosté: Rosťa Fišer a Hanka Mladá

koncert uvádí: Pavel "Bezi" Bezouška



Vážení příznivci skupiny Fešáci, na základě všech vládních nařízení a současné situace v naší zemi, se nebude moci uskutečnit jubilejní koncert Fešáků v Lucerně dne 21.4.2021.

Chceme ale přeci jenom udělat radost všem našim fanouškům a uspořádat jedno "náhradní" jarní představení, na které se budete moci opět podívat ve Vašich televizích, počítačích, noteboocích, mobilních telefonech nebo tabletech.

Budeme hrát v kulturním domě v Ústí nad Labem, ale bohužel opět bez diváků. Budou nás ale snímat kamery, které zabezpečí přenos do vašich obýváků nebo chalup.

Chceme s kapelou během koncertu vytvořit opravdu pohodovou jarní domácí atmosféru a náladu. Zahrajeme Vám to nejlepší, co máme za mnoho let v repertoáru a samozřejmě i známé písně Michala Tučného v podání Rosti Fišera a pozveme i naší bývalou, velmi oblíbenou členku a zpěvačku, Hanku Mladou.

Koncert bude opět uvádět moderátor a dramaturg Country radia Pavel "Bezi" Bezouška.

Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na Vás v online prostoru!

Vaši Fešáci



Vstupenky k dispozici online na ticketportal.cz - HOMEtickets

a nebo na prodejních místech Ticketportal.cz

Na zakoupené vstupence naleznete kód, který Vám umožní koncert sledovat online na https://www.ticketportal.cz/video 21.04.2021 od 20:00.

Kód lze použít i opakovaně, v daný okamžik ale vždy jen z jednoho zařízení.



Požadavky na připojení k internetu jsou minimální. Stream lze při nižším rozlišení sledovat i při rychlosti připojení 0,0625 MB/s, pro plnou kvalitu doporučeno 0,625 MB/s-1,25 MB/s a více.

-TH-