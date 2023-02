FELIX 80 ”..60 let na scéně!”

Legendární instrumentalista Felix Slováček slaví 80 let & 60 let na scéně!

Felix Slováček byl členem mnoha orchestrů (Orchestr Karla Vlacha) a vystupoval s řadou dalších (Big Band Gustava Broma, RIAS Radio Big Band, Big Band Radio Copenhagen, WDR Big Band Köln atd.). Pravidelně se objevoval také v programech Karla Gotta.

Jako interpret vážné hudby vystupoval s mnoha známými hudebními tělesy v Čechách i v zahraničí – spolupracoval např. s European Community Chamber Orchestra, slovenskou filharmonií, drážďanskou filharmonií, symfonickým orchestrem hesenského rozhlasu a jinými.

Na svém kontě má více než 500 nahraných titulů a téměř 2 miliony prodaných zvukových nosičů.

Za doprovodu Big Bandu Felixe Slováčka vystoupí:

Helena Vondráčková, Karel Vágner, Sisa Sklovská, Ondřej Ruml, Jan Smigmator, Ondřej Provazník, Felix Slováček Jr., Anna Julie Slováčková, Petr Janda, Michal David, Daniel Hůlka, 4Tenoři, Jitka Zelenková, Leona Machálková, Jiří Korn, Dasha, Marie Rottrová, Jaroslav Svěcený, Laďa Kerndl, Ina Urbanová, Svjaceslav Grokhovski, Josef Vágner.

Těšit se můžete na starou dobrou Lucernu, velkolepou show a stage, speciální vizuální efekty a hvězdné hosty. .

Zakoupením vstupenky podpoříte handicapované a nemocné děti, děkujeme, že pomáháte společně s námi.

Producent koncertu:

MusicModelTrust spol.s r. o.

Koproducent:

Rochester Media s.r.o.

www.felix80.cz

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup VELMI ZTÍŽENÝ (schodiště), zvláštní umístění pro vozíčkáře a ostatní držitele ZTP/P NE

-TH-