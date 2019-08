Vstup umožněn 18:30 Známý italský zpěvák, písničkář a hudební skladatel Eros Ramazzotti se po delší odmlce opět vrátí do pražské O2 areny – 22. 10. 2019 to bude už jeho čtvrtá zastávka v největší české hale. Že to bude něco opravdu velkého, naznačuje i název nové studiové desky – Grande! Na ohlášeném světovém turné Eros Ramazzotti – Vita Ce N’è World Tour kromě nových skladeb zcela jistě dojde i na největší Ramazzottiho hity, jako Cose Della Vita či Piu Bella Cosa. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme. Tisková zpráva Pokyny pořadatele