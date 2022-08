Dvořákovo trio

U příležitosti 30. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov jsme dvěma koncerty vzdali hold Antonínu Dvořákovi, který by loni oslavil své 180 narozeniny.

V poctě tomuto světově nejhranějšímu českému skladateli vůbec budeme pokračovat i v roce 2022. Jeho tvorbě se věnuje etablované Dvořákovo trio, které spojuje tři skvělé sólisty, a to violoncellistu Tomáše Jamníka, houslistu Jana Fišera a klavíristu Ivo Kahánka. Ten byl hvězdou závěrečného večera 29. ročníku festivalu, kdy jej doprovodila Česká filharmonie. Ve stejném roce na festivalu účinkoval i Jan Fišer, a to jako součást Bennewitzova kvarteta.

Všichni tři umělci patří ke světové špičce. Jako trio spolu hrají od roku 2004, kdy byli ještě studenty pražské HAMU. Ze studentů se stali brilantní hráči a jako celek jsou respektovaným komorním souborem, který se setkává s výbornými ohlasy nejen publika, ale i českých a zahraničních kritiků.



Dvořákovo trio

(Jan Fišer housle, Tomáš Jamník violoncello, Ivo Kahánek klavír)



Délka koncertu 80 minut + přestávka



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal.cz a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online - HOMEtickets!!



Slevy:

Děti mladší než 7 let ZDARMA bez vstupenky a nároku na sedadlo │ 20% STUDENT < 27 │ 20% SENIOR 65+

slevu zvolte v nákupním košíku, nárok na slevu je třeba prokázat u vstupu do místa konání

Slevy na heslo:

20% KOOPERATIVA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLEV



Další info:

bezbariérový přístup ANO, pro vozíčkáře jsou určena sedadla na kraji každé řady



Vstupné zahrnuje městskou daň ve výši 10%.