DREAM THEATER - TOP OF THE WORLD TOUR 2023

Legenda progresivního metalu Dream Theater opět v České republice. Těšit se na ně můžete v sobotu 28. ledna 2023 v brněnské Winning Group Aréně.



Stopu své hudby zanechali na mnoho místech - od zimních olympijských her až po Broadway, kde dvakrát vyprodali Radio City Music Hall. Skupina špičkových instrumentalistů uznávaných po celém světě od začátku své kariéry mění dějiny hudby. Za jejich nejprodávanější album je považováno druhé studiové album - Images and Words, které je v jejich tvorbě označováno za klíčové.



I po stovkách vystoupení, 15 milionech prodaných desek, po dvou nominacích na cenu Grammy a téměř čtyřech desetiletích fungování, se kultovní kapela Dream Theater dívá dopředu a neustále zkoumá neprobádaná zvuková dobrodružství.



Jejich patnácté album A View From The Top Of The World vyšlo minulý rok a v rámci jeho představení se zastaví i v Brně.



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO (plocha na stání) / vstupenky do sekce ZTP/P platí vždy pro dvě osoby, pro vozíčkáře a ostatní držitele průkazu ZTP/P a pro jejich doprovod (1 osoba), nárok na vstupenku ZTP/P je třeba u vstupu doložit příslušným průkazem / každý návštěvník (vyjma doprovodu ZTP/P) musí mít vlastní vstupenku

-TH-