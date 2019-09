Královna burlesky Dita Von Teese se vrací do Prahy s novou revue

Dita Von Teese se původně chtěla stát baletkou. Vášeň pro staré filmy a spodní prádlo však posunuly její kariéru jinam. Vše to ale propojuje její nejnovější show Glamonatrix, která je fúzí zlaté éry Hollywoodu s nejnovější taneční scénou hýřící scénickými efekty, světly a opulentními kulisami.

Dita Von Tieese své publikum zahrne třpytem a luxusem kabaretů třicátých let včetně rozverné dívky schované v dortu, ve fetišisticky pojatém kostýmu zkrotí erotikou nabitou šelmu, osedlá obří rtěnku a s blýskavým bičem provede publikum cirkusovou manéží. Nebude chybět ani pro Ditu Von Teese již ikonická obří sklenice Martini, ovšem ve zcela novém podání. Navíc se během show k Ditě připojí i další velmi slavní umělci burlesky jako Dirty Martini a australská hvězda Zelia Rose.

„Po velkém úspěchu mého posledního evropského turné jsem se vrátila domů plná energie a chuti do vytváření nových skvělých čísel pro moje publikum. Celý rok jsme s týmem velmi pilně pracovali a nyní se do Evropy vracím s ještě velkolepější a propracovanější show než byla ta předchozí. Všechna ta vystoupení v historických divadlech a luxusních klubech mi byla ohromnou inspirací. Burleska ve mně vždy vzbuzovala lásku a sebevědomí, ale také touhu povzbudit ostatní, aby objevili jejich vlastní smyslnost a inspirovali tak své životy,“ říká o svém připravovaném vystoupení Dita Von Teese.

Hudební divadlo v Karlíně pro tuto jedinečnou show lehce změní hlediště. Přední řady udou nahrazeny malými stolky s křesly a diváci budou moci při představení tak jako v luxusních kabaretech popíjet šampaňské. Pro své největší fanoušky a obdivovatele dokonce nabídla Dita Von Teese osobní setkání.

Módní návrhář Jean Paul Gaultier pozval na přehlídkové molo svou dlouholetou múzu tanečnici Ditu Von Teese. Ta předvedla korzet ve tvaru motýla.



„Dita pozvedla burlesku na úroveň elegantního, okouzlujícího a populárního umění. Ona je tou „nej“ Pařížankou ze všech Američanů. Když jsem sledoval její show, cítil jsem, jako by se svlékala, aby byla lépe oblečená. Je to jako ohňostroj kreativity a krystalů! Je nutné to vidět,“ komentoval její show Jean Paul Gaultier.