V Brně zahraje virtuóz David Garett. Bourá hranice mezi Mozartem a Metallicou

Talentovaný houslový virtuos David Garrett dokáže zahrát 13 tónů za sekundu, a přitom stíhá na pódiu předvádět doslova divadelní scény. Z jeho sexy výrazů a svůdných blond vlasů padají ženy do kolen. Rocková duše ukrytá v andělském těle dělá z Davida světovou superstar.

Slávu ale nezískal ze dne na den. David Garrett tvrdě pracoval, aby se stal houslovým Olympem. Spolu s otcem denně pracoval a jeho dětství bylo plné disciplíny. Narodil se do rodiny německého právníka a americké primabaleríny. Na housle začal hrát už jako čtyřletý.

Svou první velkou cenu získal jen o rok později, a jako sedmiletý začal studovat na konzervatoři. V deseti letech byl David na pódiu s největšími mezinárodními orchestry. Nepřehlédl ho ani tehdejší německý prezident, Richard voň Weisäcker, který jedenáctiletému Davidovi daroval jeho první housle značky Stradivari. Svůj talent rozvíjel studiem v Londýně, i ve spolupráci s britskou houslistkou Idou Haendel. Přívlastek zázračného dítěte ho doprovázel až do 20. let, kdy se rozhodl odejít studovat Juilliard School of Music do New Yourku a zanechal koncertování klasické vážné hudby. Život a studium v ​​New Yourku nebyly vůbec jednoduché. Vydělával si na živobytí jako pouliční hudebník nebo model.

Právě New York se stal místem, kde vznikl nový klasický žánr, crossover, ve kterém se pojí virtuózní houslová tvorba světových virtuózů a současná populární hudba. Neobyčejné spojení zdánlivě nespojitelné hudební kombinace udělalo z Garretta známějšího než kdy předtím.

O tom, že David dokáže zaujmout není žádných pochyb. V letech 2008 - 2010 byl dokonce držitelem Guinnessova rekordu, zapsaný jako nejrychlejší houslista světa. Talentovaný houslista neušel ani pozornému oku režisérovi Bernardu Rosemu, který ho obsadil do autobiografického filmu „Paganini: Thé Devil´s Violinist“. Kdo by mohl lépe ztvárnit legendárního Niccòla Paganiniho než David Garrett?

V roce 2011 vystoupil David pro královskou rodinou na Royal Variety Performance. Ani zde nepopřel svou originalitu a zahrál cover verzi skladby Smells Like Teen Spirit od Nirvány.

Způsob, jakým David hraje na houslech doslova vyráží dech. Jeho sklady získávají úplně jiné rozměry a posluchače si nenásilně podmaní. Jedním z jeho nejpopulárnějších hudebních projektů je Rock Symphonies.

Po úspěšném turné Alive – My Soundtrack v roce 2022 otevírá David Garrett novou kapitolu s příznačným názvem ICONIC. Album je inspirováno legendárními houslisty, jejichž díla Garretta nadchla už jako dítě. Hudbu od Bacha, Schumanna, Dvořáka a mnoha dalších zpracoval David spolu s orchestrem Francka van der Heijdena, pro housle, kytaru a orchestr. David Garrett bude poprvé koncertovat za účasti kytary, baskytary a velkého orchestru.

V rámci Iconic Tour 2023 vystoupí 11. srpna 2023 v zahradách Zámku Slavkov ve Slavkově u Brna.