COSMOS DISCOVERY - SVĚTOVÁ VÝSTAVA KOSMONAUTIKY

Největší výstava kosmonautiky COSMOS DISCOVERY poprvé v Praze!

OD 27. PROSINCE 2019, DENNĚ 09:00-20:00

Velkolepá expozice vznikla ve spolupráci s americkou NASA, muzeem a vzdělávacím centrem Cosmosphere a českými odborníky. Na ploše více než 2000 m2 uvidíte stovky originálních exponátů z USA i Ruska, unikátní sbírku skafandrů, části raketoplánů, orbitálních stanic i samotných kosmických lodí.Zvláštní galerie je věnována americkým misím Apollo, sovětský program Sojuz je zastoupen nejen kosmickou lodí Sojuz, ale především průchozím modelem orbitální stanice MIR. Prezentovány budou i nejnovější projekty NASA, Space X a dalších národních agentur a soukromých firem, jež mají za cíl kolonizaci Měsíce či pilotovaný let na Mars.

V interaktivním Cosmocampu si vyzkoušíte náročný výcvik kosmonautů i nejmodernější 3D technologie. Pro děti je připravena Dobrodružná stezka a dětská verze audioguidu, pro studenty jsou na webu výstavy ke stažení Pracovní listy a kvíz.



Další info:

audioguidy CZ-ENG zapůjčení zdarma / bezbariérový přístup ANO, dětské kočárky NE, šatna a úschovna ANO (včetně kočárků), zvířata NE