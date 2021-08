DejVícePraze - sousedský letní festival / program na ticketportal.cz



Co na světě mám rád / SEMAFOR

Komornější a částečně improvizované představení Jiřího Suchého a Jitky Molavcové

Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Olina Patková, Michal Stejskal zpěv

Jakub Šafr piano, Vít Fiala baskytara, Jiří Hájek bicí nástroje

Vladimír Vandrovec kytara, David Vrobel saxofon



Představení pro diváky, kteří mají rádi jazzovou hudbu, divákům, kteří si mají chuť popovídat s protagonisty večera (bude to Jitka Molavcová a Jiří Suchý) a podstoupit exkurzi do minulých časů, při níž bude nápomocná projekce neobyčejných fotografií, zaposlouchat se do mistrovského piana Jakuba Šafra a strávit večer plný nepředvídaných okamžiků, protože tu bude vládnout duch improvizace a tak nikdo netuší, co se vlastně všechno semele…

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku / sleva "50% ZTP/P, DOPROVOD" pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod ZTP/P (jedna osoba) - k dispozici na prodejních místech Ticketportal i přímo na ticketportal.cz, slevu zvolte v nákupním košíku / bezbariérový přístup ANO, s dopomocí

