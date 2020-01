CLASSICAL RUSSIAN BALLET (MOSCOW) - LABUTÍ JEZERO

KLASICKÝ RUSKÝ BALET (CLASSICAL RUSSIAN BALLET)

je úspěšným moskevským souborem, ve kterém účinkují nejlepší představitelé ruských baletních škol. Vede jej choreograf a sólista Hassan Usmanov, slavný mistr, jenž působil v řadě významných ruských a světových divadel.

Prima balerínou je zasloužilá umělkyně Ruské federace Natalia Kungurceva.

V souboru účinkují laureáti mezinárodních soutěží Dmitrij Smirnov a Alexandr Butrimovič a další uznávaní baletní tanečníci, ale též nadějní absolventi Moskevské akademie choreografie, Akademie ruského baletu A. J. Vaganové (Petrohrad) a dalších slavných ruských baletních škol.

Soubor je nadšeně přijímán nejen v Rusku, ale i v Mexiku, Japonsku, USA, Číně, Španělsku, Itálii, Německu, Finsku a dalších zemích světa, absolvuje více než 300 představení ročně!



V Ostravě soubor představí snad nejslavnější balet světa - Labutí jezero.

Labutí jezero je jedinečné dílo, jež můžete poslouchat a sledovat do nekonečna se stále rostoucím zájmem. Půvabná a vytříbená hudba, do posledního detailu vyjádřena tancem. Příběh Odetty, z vůle čaroděje Rothbarta zakleté do labutě, je legendou, již každý zná od dětství. A motivy zlověstné duality v obraze Černé labutě Odílie stále poskytují náměty pro tvorbu umělců všech žánrů!

Diváky čeká skvělá podívaná o 2 dějích a 4 aktech, oslnivá syntéza nádherných kostýmů a scénografie, nepřekonatelné hudby Čajkovského a geniálního mistrovství 40 baletních tanečníků!

Délka představení: 2 hodiny 30 minut s přestávkou

více na www.rusballet.com



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / sektor ZTP/P-DISABLED je určen pro vozíčkáře, pro držitele průkazu ZTP/P a pro jejich doprovod (vždy jen jedna osoba) / každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku