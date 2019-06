Cirk La Putyka míří se svým hudebním představením do Brna

Cirk La Putyka pro představení Isole spojil síly s finským režisérem Maksimem Komarem, se kterým v minulosti spolupracoval už na Slapstick Sonatě, Play nebo Batacchiu.

Autorsky se na inscenaci podíleli všichni účinkující muzikanti. Nový cirkus je o virtuozitě, ekvilibristice, ale není důležité, zda je to virtuozita v pohybu nebo v hudbě. Isole je vlastně zvukový nový cirkus.

Název inscenace vychází z italského termínu pro ostrovy, je ale také odkazem na báseň No Man Is an Island od Johna Donnea, kterou se finský režisér volně inspiroval.





Při práci s muzikanty se prý zaměřil na pohyby, které provází hra na hudební nástroje. Diváci například uvidí scénu, kdy účinkující rozezvučí housle několik metrů dlouhými provazy. V další scéně zase čtyři muzikanti společně hrají na jedinou kytaru.