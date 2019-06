CIRK LA PUTYKA / ISOLE

Hluk a zvuk. Ruch a melodie. Rytmus a hlas. Sólo a doprovod. Setkávají se a ztrácejí. Samy, a přece spolu. Tak jako hudebníci, tanečníci a akrobaté v představení Isole.

I v hudbě nacházejí cirkusové přístupy, melodie a rytmy vznikají pod jejich rukama i nohama nejen díky virtuozitě s hudebními nástroji, ale i pohybem, akcí a reakcí, spoluprací, choreografií. Co může na jevišti znamenat a vyjadřovat hudba, nedílná součást poetiky Cirku La Putyka? A jak také může vznikat?

Vítejte v cirkuse, kde má hlavní slovo magická síla hudby. Nechte ji prostoupit do svého podvědomí a poškádlit vaše očekávání, radosti, smutky i obavy. Otevřete oči, uši i svá srdce a staňte se součástí cirkusu představivosti.

Živá hudba je tradiční součástí inscenací Cirku La Putyka a nosným tématem Isole. Nový cirkus je o virtuozitě, ekvilibristice, ale není důležité, zda je to virtuozita v pohybu, nebo v hudbě. Isole je vlastně zvukový nový cirkus.

Režie inscenace se ujal Maksim Komaro, umělecký šéf finského souboru Circo Aereo, který s Cirkem La Putyka v minulosti vytvořil již tři úspěšná představení - Slapstick Sonata, Play a Batacchio. Tentokrát se do hlavní role dostanou ti, kteří doprovází projekty souboru od samého počátku, ale obvykle stojí více v pozadí - hudebníci.

