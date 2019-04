Český tým se utká s výběrem Německa na Euro Hockey Challenge

Reprezentace hrála v Karlových Varech naposledy v roce 2015. „Pro jarní zápasy národního týmu jsme se snažili se zástupci Českého hokeje z dostupných míst, jež projevila zájem utkání národního týmu hostit, vybrat takové, abychom možnost návštěvy reprezentačních utkání přinesli fanouškům po celém území ČR. Tímto si je všechny dovolujeme srdečně pozvat a těšíme se na viděnou na stadionu,“ říká ředitelka BPA sport marketing Jana Obermajerová.

Pro aktivní fanoušky národního týmu jsou připraveny dva sektory. Každý může na utkání zakoupit maximálně šest vstupenek. Děti do čtyř let mají vstupné zdarma, děti do 16 let mají 50% slevu. Sleva 20 % je připravena pro členy komunity Hokejka.cz.