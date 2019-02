Legendární Bryan Ferry přijede v červnu do Prahy

Již od vydání první nahrávky s Roxy Music v roce 1972 je Bryan Ferry považován za jednoho z nejmodernějších a nejstylovějších hudebníků, skladatelů a zpěváků, kteří se objevují v popové a rockové hudbě.



Na svém kontě má patnáct studiových alb, to poslední s názvem Avonmore vydal v roce 2014. Do povědomí širší veřejnosti se dostal především hity Slave To Love, Don’t Stop The Dance, Kiss And Tell nebo skvělými coververzemi hitů Boba Dylana.



Bryan Ferry je ale též bývalý student výtvarného umění, který se podílel nejen na skládání, ale i na vizuálních aspektech a formě prezentace svých písní. Zároveň vytvořil a režíroval některé z nejoriginálnějších, nejkontroverznějších a kritikou oslavovaných obalů desek, které za poslední čtyři desetiletí vznikly.

Jako umělec a hudebník má Bryan Ferry tu výjimečnou odlišnost, že je považován za klasického i nadčasového současníka, který dosáhl úspěchu jak nahrávkami s Roxy Music, tak i rozsahem a intenzitou sólových alb.