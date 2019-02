Legendární Bryan Ferry se vrací do České republiky!

Již od vydání první nahrávky s Roxy Music v roce 1972 je Bryan Ferry celosvětově uznáván jako jeden z nejmodernějších a nejstylovějších hudebníků, skladatelů a zpěváků, kteří se objevují v popové a rockové hudbě. Svými písněmi je považován za jednu z ikon, které ve své hudbě evokují okouzlující a romantické světy.

Bryan Ferry je ale též bývalý student výtvarného umění, který se podílel nejen na vizuálních aspektech své tvorby, ale i na skládání a formě prezentace svých písních. Zároveň vytvořil a režíroval některé z nejoriginálnějších, nejkontroverznějších a kritikou oslavovaných obalů desek, které za poslední čtyři desetiletí vznikly.

Jako umělec a hudebník má Bryan Ferry tu výjimečnou odlišnost, že je považován za klasického i nadčasového současníka, který dosáhl úspěchu jak nahrávkami s Roxy Music, tak i rozsahem a intenzitou jeho sólových alb.

Dvaasedmdesátiletý hudebník má na svém kontě patnáct studiových alb, to poslední s názvem Avonmore vydal v roce 2014. Do podvědomí širší veřejnosti se dostal především hity Slave To Love, Don’t Stop The Dance, Kiss And Tell nebo skvělými coververzemi hitů Boba Dylana…