Dvojkoncert rockových legend Bonnie Tyler a Chrise Normana proběhne v Liberci

Během večera zazní megahity Lost In France, It A Heartache nebo Hold Out For Hero od Bonnie Tyler. Diváci uslyší i Midnight Lady, Broken Heroes nebo Amazing ze sólové dráhy Chrise Normana ale i If you think you know how to love me, Livin’next door to Alice nebo Oh Carol z jeho éry Smokie.

Bonnie Tyler je velšská zpěvačka známá svým chraplavým hlasem. Její profesionální hudební kariéra začala v polovině 70. let. V roce 1977 vydala první sólové album s názvem The World Starts Tonight. Vsoučasnosti má na kontě již přibližně 15 studiových desek.

Chris Norman je anglický rockový zpěvák. Když mu bylo dvanáct let potkal se na škole v s Alanem Silsonem a Terrym Uttleyem, budoucími členy skupiny Smokie, se kterými v roce 1965 založil skupinu s názvem Essence. Po několika personálních výměnách změnili název na Smokey a později na Smokie. V roce 1985 Chris Norman ze skupiny odešel na sólovou dráhu.