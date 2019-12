Bonnie Tyler & Chris Norman

Bonnie Tyler a Chrise Norman – „Dvě legendy na jednom podiu“

Speciální dvojkoncert rockových legend. Bonnie Tyler a Chris Norman společně na jednom podiu poprvé v ČR.

Nezaměnitelné hlasy obou účinkujících a vynikající doprovodné kapely jsou zárukou jedinečné show. Během večera zazní megahity „Lost In France“, It A Heartache“ nebo „Hold Out For Hero“ od Bonnie Tyler, „Midnight Lady“, „Broken Heroes“, „Amazing“ ze sólové dráhy Chrise Normana ale i If you think you know how to love me“, Livin’next door to Alice“ nebo „Oh Carol“ z jeho éry Smokie. Nejen na tyto písně se můžete těšit během tohoto speciálního koncertu.

Bonnie Tyler a Chris Norman zaručují nezapomenutelný zážitek!

Více informací najdete na www.simmiag.cz