BARBORA POLÁKOVÁ TOUR 2019

Barbora Poláková přichází s moderním popovým zvukem a svébytnou poetikou, která se vymyká všem kategoriím. Čekejte živelnou show...

Dvě řadová alba (obě v produkci renomovaného Jana P. Muchowa), hity jako Kráva, Nafrněná nebo Po válce, 2-8-5, tři Ceny Anděl, Zlatá a Platinová deska Supraphonu, několikrát po sobě vyprodaný Lucerna Music Bar a řada dalších koncertů - to je ve stručnosti hudební kariéra Barbory Polákové, úspěšné zpěvačky a také herečky (mj. Kvarteto, Marta a Věra...aj.).

Poláková u fanoušků i kritiky boduje moderním popovým zvukem a svébytnou poetikou, která se vymyká všem kategoriím. Nečekaná spojení, hravost, ale i lehkost a civilní samozřejmost s jakou Barbora glosuje svůj vlastní svět i dění kolem nás jsou natolik originální a nakažlivá, že řada z nich má potenciál zlidovět podobně jako hláška z Nafrněné "když se to prsim tě říká, se to prsim tě ví".

Živá prezentace, během níž dostávají rovným dílem prostor jak písně z eponymního debutu (2015), tak z posledního alba ZE.MĚ, je pak pulzující a zábavnou show, která skvěle funguje v klubovém prostředí i na velkém pódiu. Kromě samotné Polákové na tom má nemalý podíl i její doprovodná kapela složená z výborných muzikantů v čele s kapelníkem Davidem Hlaváčem, který se autorsky podílí i na Barbořině studiové tvorbě.



