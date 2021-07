ZIMNÍ POHÁDKA, William Shakespeare

Amfiteátr Loket: 50°11'18.142"N, 12°45'12.109"E

WILLIAM SHAKESPEARE: ZIMNÍ POHÁDKA

PREMIÉRA LETNÍCH SHAKESPEAROVSKÝCH SLAVNOSTÍ 2019

Překlad, dramaturgie Martin Hilský

Režie Pavel Khek

Scéna Michal Syrový

Kostýmy Agnieszka Pátá Oldak

Hudba David Hlaváč

Choreografie Martin Šimek

Souboje Petr Nůsek A.R.G.O.

Projekce Dan Hnát

Světelný design Jan Beneš

Po úspěšném uvedení her Veselé paničky windsorské (2013), Zkrocení zlé ženy (2014), Sen noci svatojánské (2015), Mnoho povyku pro nic (2016), Romeo a Julie (2017), Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete (2018), Hamlet (2019) a Dobrý konec všechno spraví (2020) v Lokti míří do amfiteátru pod hradem další shakespearovská klasika - tentokrát Zimní pohádka...



Příběh o zradě, lásce a odpuštění

Míváte občas pocit, že se kolem vás všichni přetvařují a lžou? Že ani milované bytosti nemůžete věřit? Co když je ale všechno jinak a vy se mýlíte? Dokážete svou vinu přiznat? A je vůbec možné pravdu odhalit?

Pohádkový příběh zničující žárlivosti, naděje a zázraků situoval William Shakespeare na Sicílii a do Čech, kterým překvapivě propůjčil moře. Drama se střídá s komedií, nenávist s láskou a zavržení s odpuštěním.

Délka představení: 2 hodiny 15 minut s přestávkou

Premiéra: 25. června 2019, Praha



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P zdarma bez vstupenky, rezervace místa na agenturavlny@seznam.cz, doprovod ZTP/P za plnou cenu

