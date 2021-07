DejVícePraze - sousedský letní festival / program na ticketportal.cz



Jiří Havelka, DD*: Vražda krále Gonzaga / Dejvické divadlo

*Babčáková-Jeřábek-Melíšková-Myšička-Suková-Trojan-Žádníková

Režie Jiří Havelka

Dramaturgie Eva Suková

Spolupráce na scénáři a asistent režie Petr Erbes

Scéna Dáda Němeček

Kostýmy Adriana Černá

Pohybová spolupráce Tomáš Legierski

Hrají

Simona Babčáková • Klára Melíšková • Zdeňka Žádníková •

Tomáš Jeřábek • Martin Myšička • Ivan Trojan



Hřích je hřích, i když nám svědomí namlouvá opak

Na hrad Elsinor přijíždí skupina herců. Hamlet jim zadává úkol: Sehrát představení Vražda krále Gonzaga s několika úpravami, které jim tam on sám připíše. Je to jeho past. Past na myši. Past na vraha. Hamlet - nebo Shakespeare - věří, že divadlo má intenzitu detektoru lži. Že divadlo má sílu nahlodat svědomí diváka.

Dnes bychom zřejmě mluvili o extrémním působení zrcadlových neuronů: Je to možné i dnes? Kde jsme dnes? V době postfaktické? V době relativizaci pravdy a lži do míry naprostého hodnotového chaosu? V době gumové morálky? Tekuté etiky? V době vymknuté z kloubů? Může mít dnes divadlo takto extrémně zrcadlující účinek? Kdo se má zrcadlit? Co se má zrcadlit?...

Premiéra 19.12.2017

Délka představení 2 hodiny 20 minut, včetně přestávky



Další info:

bezbariérový přístup ANO, s dopomocí

