Michal Prokop přizval na vánoční koncert Hlase a Precedens

Těžištěm Vánočního koncertu bude jako vždy standardní set Michala Prokopa a jeho kapely Framus Five, plný hitů nasbíraných za více než půlstoletí zpěvákovy kariéry. Očekávaným kořením programu jsou ale vždy písně pozvaných hostů. A je již zavedeným zvykem, že si s nimi Michal Prokop připraví duet, který se zpravidla už nikdy více neopakuje. Letos budou těmito hosty písničkář Ivan Hlas se svým Triem a legenda české nové vlny, skupina Precedens.



Muzikantské kořeny Ivana Hlase jsou podobně jako kořeny Michala Prokopa v šedesátých letech, a jejich živnou půdou je shodně americká bluesová muzika. Zatímco Michal Prokop se v začátcích své kariéry snažil vokálně co nejvíce přiblížit svým rhythm and bluesovým a soulovým hrdinům, což mu zajistilo pozici jednoho z nejlepších zpěváků naší scény, Ivan Hlas se vydal spíše po písničkářské dráze a vypracoval se především v jednoho z nejvýše ceněných českých textařů. Hrál s široce obsazenými rockovými kapelami i s komornějšími projekty. Už bezmála patnáct let koncertuje i nahrává v ustálené sestavě tria, v němž jeho akustickou kytaru doplňuje stejný nástroj virtuozního Norbiho Kovácse a violoncello Jaroslava Olina Nejezchleby.

Skupina Precedens vznikla v roce 1982 a inspirovala se zejména elektronickou odnoží nové vlny a novým romantismem. Po krátkém úvodním období, kdy jejím frontmanem byl Jan Sahara Hedl, jenž kapelu společně s klávesistou a skladatelem Martinem Němcem založil, se stala nejviditelnější osobností skupiny zpěvačka Bára Basiková. Ta ze skupiny několikrát odešla, několikrát se do ní vrátila, a na její místo vždy přišly další pozoruhodné hlasy české scény. V současné době u mikrofonu skupiny Precedens stojí talentovaná Iva Marešová.