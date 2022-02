info 14.12.2021 - SHOW SE PŘESOUVÁ NA 20.04.2022.

Původně zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a nevyměňují se.

Pokud Vám nový termín nevyhovuje, lze požádat o vrácení vstupného, nejpozději však 28. ÚNORA 2022.

Vracení vstupného:

Vstupenky zakoupené na internetu - HOMEtickets: prostřednictvím refundačního formuláře

Vstupenky zakoupené na prodejním místě: vstupné vrátí totožné prodejní místo, je třeba odevzdat vstupenku.

POZOR! Platnost všech vstupenek uskutečněním představení zaniká! Přijďte!

***

THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER

Jedinečný filmový a hudební zážitek:

Kouzelná hudba Harryho Pottera - Live v koncertu s bratry Weasleyovými

Nejlepší hudba ze všech filmů o Harrym Potterovi a muzikál se symfonickým filmovým orchestrem The Harry Potter Films jsou jednou z nejúspěšnějších sérií v historii kinematografie. Hudba, která získala řadu cen, nejen v Londýně a New Yorku přichází poprvé v jedinečném koncertním večeru s bratry Weasleyovými do Evropy.

Originální herci, magie, hvězdní sólisté, sbor a symfonický orchestr uvedou magickou hudbu Harryho Pottera do života!

V jednom z nejúspěšnějších scénických projektů návštěvníci zažijí nejvýznamnější hudební momenty Harryho Pottera. Program zahrnuje filmové soundtracky čtyřnásobného držitele Oscara Johna Williamse, Patricka Doyla, Nicolase Hoopera a držitele Oscara Alexandra Desplata a to nejlepší z hudby "Harry Potter a Prokleté dítě".

Délka představení: přibližně 2 hodiny včetně přestávky 20 minut

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vstupenky ZTP/P platí vždy pro dva návštěvníky, pro vozíčkáře či držitele průkazu ZTP/P a pro druhou osobu jako doprovod, nárok na vstupenku ZTP/P je třeba u vstupu doložit / každý návštěvník (vyjma doprovodu ZTP/P) musí mít vlastní vstupenku

