THE BEACH BOYS

16. 6. 2019 Praha Lucerna

Vstupenky od 6. 2. 2019 9:00 hodin

ceny vstupenek: 2590 – 3990 Kč

The Beach Boys se vracejí do České republiky přesně 50 let od svého prvního vystoupení v pražské Lucerně.

Přestože The Beach Boys dělají hudbu více než půl století, i nadále pokračují ve své jízdě na vlnách, která nemá v amerických hudebních dějinách obdoby. The Beach Boys se stali synonymem pro životní styl Kalifornie a americkou ikonou pro fanoušky po celém světě. The Beach Boys vystoupí 16. června 2019 ve velkém sále pražské Lucerny.

Od doby, kdy zpěvák Mike Love napsal text k prvnímu hitu The Beach Boys, skladbě Surfin (1961), dosáhly desítky hitů kapely prvních příček hitparád a staly se věčnými hymnami americké mládeže: “Surfin’ USA,” “Surfer Girl,” “Fun, Fun, Fun,” “I Get Around,” “California Girls,” “Help Me Rhonda,” “Barbara Ann,” “Good Vibrations,” “Wouldn’t It Be Nice,” “Rock and Roll Music” a “Kokomo.”

The Beach Boys prodali přes 100 milionů alb po celém světě a získali více než 33 ocenění RIAA za zlaté a platinové prodeje svých nahrávek. Obdrželi také cenu Grammy za celoživotní úspěch a byli uvedeni do Rock & Rollové síně slávy. Během více než pěti dekád trvající kariéry odehráli více koncertů než jakákoliv jiná významná rocková kapela v hudební historii.

Jejich kompilace Sounds Of Summer: The Very Best Of The Beach Boys obsahující 30 největších hitů skupiny byla ověnčena trojnásobnou platinou a jen v Americe se jí prodalo přes 3 miliony kusů.

V čele The Beach Boys stojí Mike Love a Bruce Johnston, doplńují je Jeffrey Foskett, Tim Bonhomme, John Cowsill, Keith Hubacher, Scott Totten a Christian Love. Společně udržují dědictví této americké ikonické kapely. Na tomto koncertě nevystoupí Brian Wilson, Al Jardine ani David Marks.