The Backbeat Beatles přivezou v listopadu velké hity Beatles

The Backbeat Beatles zahrají v listopadu v Liberci, Ostravě, Zlíně a Ostravě.

Skupinu založil v roce 1994 hudebník, herec a zpěvák Chris O´Neill na základě úspěšného filmu Backbeat, v němž ztvárnila slavné „Brouky“. Film získal cenu Britské akademie za nejlepší hudbu.

Jejich prezentace písní Beatles je téměř identická s originálem, a to nejen hudebně, ale i co se týče kostýmů a celkové pódiové choreografie.

Skupina vystupuje v různých arénách a divadlech, včetně slavného klubu Cavern v Liverpoolu, který vyprodala, nejen v domovské Británii.

Za posledních 25 let čtveřice procestovala celý svět a naplnila velké koncertní arény v Pekingu, New Yorku, Paříži, Moskvě, Dubaji či Hamburgu. Zahrála si po boku známých umělců, jako například Spandau Ballet, Shirley Bassey či s Liverpoolským filharmonickým orchestrem, a vystupovala také na prestižních místech, jako The Sporting Club Of Monaco, Gleneagles, St Andrews, The Belfry, The Grosvenor Hotel London a další.