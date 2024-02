Britská kytarová senzace The 1975 opět vystoupí v Česku

The 1975 se po skvělé loňské headline show na festivalu Rock for People vrací do Česka, a to 14. března. Indie rocková kapela zahraje ve Sportovní hale Fortuna na pražském Výstavišti v rámci svého celoevropského turné „Still… At Their Very Best“.