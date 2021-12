Štístko a Poupěnka - Bylo nebylo

A vida! Štístko a Poupěnka vás znovu provedou fantastickým světem pohádek v představení Bylo nebylo. Nejmenším broučkům ukážeme, jak dělají zvířátka v písničce A co dělá. Taky se naučíme, že bychom si raději měli čistit zoubky, aby nás nenavštívil Kazizub Auvajs. Konečně se dozvíme, jak to dopadlo s Karkulkou, když se dostala do babiččina domečku v písničce Červená Karkulka 2.

Zachráníme princeznu, porazíme draka, zkrátka nevzdáme to a pomůže nám s tím Princ Bajaja. Zasmějeme se Pejskovi a Kočičce a jejich nekonečné honičce. Seznámíme se se spoustou hudebních nástrojů a bude to Paráda. Taky budeme papat zdravé jídlo a cvičit s písní Papám, papám.

Zatančíme si s novinkou Prázdniny a oprášíme osvědčené hity jako Stonožka Ponožka, Tanči tanči, Bláznivý den a Kamarádi.

Tak vzhůru do fantastického světa pohádek, písniček a tanců se Štístkem a Poupěnkou v úplně novém představení Bylo, nebylo!

PŘI NÁKUPU 4 VSTUPENEK (společně v jednom nákupu) SI MŮŽETE VYBRAT DÁREK!

1. Voucher na DVD (výběr titulu DVD určuje pořadatel) nebo

2. Voucher na měsíční předplatné ke všem našim filmům a pohádkám na kukino.tv

Dárek získáte výměnou za voucher před vstupem do sálu.

Každá osoba (dospělý i každé dítě bez omezení věku) musí mít platnou vstupenku!

Do sálu můžeme vpustit jenom tolik osob, kolik je míst v sálu. Záleží nám na bezpečnosti a pohodlí našich broučků!

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!

Co potřebujete před představením (Covid19): https://covid.gov.cz/situace/kultura/divadla

Pořadatel: Mottygo s.r.o., kontakt: stistkopoupenka@gmail.com

Vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P: po předložení vstupenky a průkazu ZTP/P u vstupu, bude na místě, v den vystoupení, proplacena sleva 50% z ceny vstupenky / Jiné slevy NE

Představení je vhodné pro děti od 2 let

Délka představení cca 60 minut

