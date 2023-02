ŠMOULOVÉ - Magický svět

Dobrodružný park Šmoulové - Magický les vás přenese do originální šmoulí vesnice, kde na 7000 m2 na Výstavišti Brno prožijete spoustu zábavy pro malé i velké.

Skvělý dárek - VIP golden ticket - umožňuje vybrat si datum návštěvy, jeden vstup kdykoliv v provozní době, vstupenka platí po dobu 60 dní od data zakoupení - nakupujte ZDE

Dobrodružný park Šmoulové - Magický svět do České republiky poprvé přináší svět šmoulů doslova v nadživotní velikosti. Šmoulové zvou děti i dospělé přímo do svých houbových domečků, které jsou tak veliké, že se tam vejde dítě i dospělák. Šmoulí kouzelný les nabízí mnoho objevů a interaktivních dobrodružství. Děti zjistí, kterému ze šmoulů se nejvíce podobají, naučí se mluvit šmoulí řečí nebo uvaří kouzelný lektvar. Ale hlavně se všichni společně a hravou formou dozví o tom, jak chránit nejen šmoulí, ale i ten náš lidský les. Spolu s malými šmouly tak všichni prožijí napínavé dobrodružství o záchraně přírody, kde společně uniknou vzteklému kocourovi Azraelovi a poté zvítězí nad zákeřným čarodějem Gargamelem a jeho strašlivým strojem.

Toto velké šmoulí dobrodružství je zakončeno romantickým letem na čápovi, který děti ve VR realitě přenese do animovaného světa šmoulů. Tím ale dobrodružství zdaleka nekončí. Dalších více než 3000 m2 zábavy čeká o patro výš. Obrovská LEGO herna, dopravní hřiště, závody autíček a jako první a jediná v Brně: dráha pro kolečkové brusle.

NEVÁHEJTE ZAKOUPIT VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI! POHODLNĚ A BEZ FRONTY! NA PRODEJNÍCH MÍSTECH TICKETPORTAL.CZ I ONLINE - HOMEtickets!

Vstup v časovém rozmezí uvedeném na vstupence. Délka prohlídky je omezena pouze provozní dobou.

REZERVOVANÉ VSTUPENKY NELZE VYZVEDNOUT NA MÍSTĚ VÝSTAVY!

VSTUPNÉ:

● Děti do výšky postavy 80 cm zdarma bez vstupenky

● Základní vstupné - sleva pro Seniory ve věku 65 let více / pro držitele průkazu ZTP/P (zahrnuje 1 osobu jako doprovod zdarma) - zvolte v nákupním košíku

● Základní vstupné - RODINNÉ VSTUPENKY - FAMILY - JEDNA VSTUPENKA PRO 4 NEBO 5 OSOB - zadejte Počet vstupenek: "1" a FAMILY vstupenku zvolte formou slevy v nákupním košíku (tlačítko "+nastavit slevu")

● Vstupenka pro skupinu 10 dětí mladších 15 let - jedna vstupenka platí pro společný vstup až 10 dětí plus doprovod jedné dospělé osoby zdarma, pozor! doprovod je povinný. Společně se vstupenkou pro 10 dětí (ne dříve ani později) lze v nákupním košíku přikoupit až 9 zlevněných jednotlivých vstupenek pro další děti ve skupině.

Další info:

bezbariérový přístup ANO, dětské kočárky ANO, šatna a úschovna ANO, zvířata NE