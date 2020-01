SCORPIONS TRIBUTE SHOW se symfonickým orchestrem

SCORPIONS TRIBUTE LIVE SHOW se symfonickým orchestrem "HURRICANE SYMPHONY"



Kultovní hudební díla SCORPIONS se stanou stonásobně epičtějšími díky nejmocnějšímu spojení symfonického orchestru a světelných efektů moderní rockové skupiny!



"SCORPIONS TRIBUTE LIVE SHOW" – nezapomenutelné, vpravdě smyslné ponoření do rockové hudby se symfonickým zbarvením.



Nesmrtelné hity, které dobyly srdce milionů lidí na celém světě, zazní v podání rockových muzikantů a symfonického orchestru.



Představte si, jak známé kytarové riffy tribute skupiny Heaven Can Wait vytvářejí tu správnou atmosféru – cítíte poryv, vášeň a dynamiku hudby. Pak se k nim připojují vokál, který jen tak snadno od originálu neodlišíte – tak je dobrý!



Orchestry výrazně posouvají až dosud nedotčený kánon instrumentální interpretace. Hromové dechové a opájející strunné nástroje podtrhují střelhbité kytarové sólo, vyzvednou ho až na sám vrchol tvůrčí dokonalosti - a s nespoutanou energií ho vrhnou přímo na posluchače! Takovou zvukovou exaltaci nelze zastavit: motivy legendárních rockových hitů se po ní usadí ve vaší mysli opravdu na dlouhou dobu.



"Vypracované symfonické aranžmá, virtuózní kytarová sóla a citlivé, silné vokály jsou schopné doslova přenášet do jiného světa - do světa filmu a hry barev právě zrozené hudby!", - jak se vyjádřili posluchači o "SCORPIONS TRIBUTE LIVE SHOW".

