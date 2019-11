Přední zpěváci West Endu přijedou zazpívat hity Queen s orchestrem

S koncertním představením Queen Symphonic přijedou nejlepší zpěváci originálního muzikálu We Will Rock You, uváděného na slavném londýnském West Endu. Unikátní show, která vznikla za přihlížení a posvěcení samotného kytaristy Queen Briana Maye, představí největší hity slavné skupiny.

Tento jedinečný koncert viděly již miliony fanoušků po celém světě v zemích jako jsou Japonsko, Francie, Nový Zéland, Austrálie, Korea, Velká Británie, Itálie nebo Kanada.

V samotném Spojeném království má show za sebou letní turné s více než třiceti zastávkami pro 150 tisíc diváků. V České republice se představí vůbec poprvé. Fanoušci se mohou těšit na hity jako I Want it All, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody a další v podání několika desítek hudebníků.