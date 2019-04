Na party Radia Beat vystoupí bývalý člen Uriah Heep Ken Hensley

Ken Hensley je kytarista, klávesista, zpěvák a skladatel, který prošel mnoha kapelami včetně skupiny Uriah Heep, v níž se podílel na hitech jako Look at Yourself, Lady in Black nebo Free Me.



Před Kenem Hensleym v amfiteátru vystoupí skupiny Whitesnake Revival, Luboš Andršt Blues Band nebo Odyssea.



Den poté proběhne ocenění legend české rockové hudby, které na základě nominací hudebních publicistů vybrali posluchači rádia. Osobností zvolili Jana Spáleného, kapelou Olympic, osobností in memoriam Oldřicha Veselého a songem Čajovnu od Radima Hladíka s Blue Effectem.