David Gránský se představil jako Tarzan, premiéře tleskala řada osobností

„Je to zatím to nejnáročnější, v čem jsem kdy vystupoval. Skloubit hraní, zpěv a ještě akrobacii není vůbec jednoduché. Moc mě ale těší, že představení diváky nadchlo,“ svěřil se představitel Tarzana David Gránský.



„Pracovat na Tarzanovi mě hodně bavilo. Je to silný příběh a herci do toho šli naplno a hráli srdcem,“ pochvaloval si režisér Libor Vaculík.

Diváky na začátku zaujala prostorová multimediální projekce, díky které se stali součástí dobrodružství potápějící se lodi, aby se zanedlouho ocitli v džungli. Velmi realistické a důmyslné kulisy jsou jen jednou ze součástí výpravné produkce. Doplňují ji nákladné kostýmy, kterých je v představení na 250. Hlavní hrdinku Jane diváci mohou vidět celkem v pěti kostýmech – mimo jiné jako romantickou krásku i v expedičním safari oblečku.

„Takové množství kostýmů si opravdu užívám. V první půlce jsme skoro nahé, máme jen taková negližé, pak historické kostýmy a moc mě baví i slavná scéna, kdy Tarzan letí s Jane na liáně,“ pochlubila se Ivana Korolová.

Josef Vojtek představující Tarzanova opičího otce Kerchaka si zase pochvaloval výzvu, kterou role představuje. „Je to poprvé, co nehraju člověka nebo ďábla, ale pořádné zvíře,“ dodal s úsměvem.

Slavnostní premiéry se zúčastnily špičky z politického a kulturního života. Vedle premiéra Andreje Babiše Tarzanovi tleskali například Petr Janda, Janek Ledecký, Leona Machálková, Marian Vojtko, Michaela Gemrotová, Michal David, Sagvan Tofi, Roman Vojtek a Petra Vojtková, Vojtěch Drahokoupil, Robert Urban, Vlasta Korec a mnozí další.

Představení si pochvaloval i zástupce společnosti, která muzikálu udělila licenci.

„Získat licenci od naší společnosti vůbec není jednoduché. Máme přísná pravidla a často musíme zájemce odmítat. Představení v Praze bylo úchvatné. Je to první představení Tarzana s naší licencí ve východní Evropě. Show v Hybernii má skvělou scénu, casting, choreografii. Je prostě úžasné,“ uvedl Lewis Mitchell ze společnosti Music Theatre International, která uděluje licence k muzikálům Walta Disneyho.

Divadlo Hybernia kvůli akrobacii v představení Tarzan pořídilo speciální jevištní techniku. Přistoupilo také k rekonstrukci hlediště. Diváci si tak muzikál vychutnají v nových a pohodlných sedačkách.



Kombinace multimediální projekce a tanečně akrobatické show je doprovázena nezapomenutelnou hubou Phila Collinse, který za ústřední píseň You´ll Be In My Heart dostal ceny Grammy, Zlatý globus a Oscara. Čeští posluchači ji mohou znát i z coververze Karla Gotta, který ji pod názvem Jsi v srdci mém dokonce zařadil na své výběrové album.