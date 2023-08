Moto Gala Night - On-line přenos

V České Republice nám chyběl koncept, který by spojoval nejen motokrosovou komunitu, ale komunitu motorsportu obecně. Proto jsme se rozhodli zareagovat na podněty jezdců, týmů, pořadatelů, fanoušků a vůbec všech, které motorsport zajímá a vytvořili jsme tématický galavečer MOTO GALA NIGHT.

Celé to vzniklo 12.října 2023 v živém vysílání Josefa Gažúra - Scrub&Talk. To, co se zdálo prvotně jako sešlost starých známých někde v restauraci, se nakonec přetvořilo v největší společenskou akci v České Republice zaměřenou na motorsport.

V rámci oficiálního programu na vás čeká nejen bohatý kulturní program, soutěže či tombola, ale hlavně budete součástí vyhlášení výsledků a předání ocenění nejoblíbenějším závodníkům uplynulé sezóny či uvedení legend do síně slávy českého motokrosu.

První ročník byl zaměřen především na motokrosovou komunitu. Nicméně ten je již minulostí a druhý ročník bude zaměřen také na freestyle motokros a MotoSurf, v obou kategoriích budeme také předávat ocenění.



Vzhledem k velkému zájmu o akci a malé kapacitě sálu přeneseme oficiální program k vám domů prostřednictvím online přenosu. Budeme vysílat živě prostřednictvím soukromého instagramu, kam dostanou přístup pouze lidé se zakoupenou vstupenkou.



Součástí online vstupenky je:

-od 18:00 statický záběr na vstupní halu (příchod hostů)

-v 19:15 vám uděláme prohlídku prostor

-od 19:30 statický záběr na hlavní prostory/pódium

-zahajovací ceremoniál pěkně z blízka cca v 19:45

-statický záběr officiálního programu (záběr na podium) do cca 23:30

AFTERPARTY NENÍ SOUČÁSTÍ PROGRAMU!



Sledujte nás na sociálních sítích, abyste věděli , na co se můžete těšit (instgram: @motogalanight ).



Děkujeme za vaši přízeň!