LORD OF THE RINGS AND THE HOBBIT IN CONCERT

Tolkienovo mistrovské dílo ožívá!

Oscarová hudba Howarda Shora, Annie Lennox, Enyi a Eda Sheerana v podání symfonického orchestru, sboru a souboru Tolkien Ensemble

Fantastický svět hobitů a elfů J.R.R. Tolkiena "Pán prstenů" přichází v podobě koncertu se symfonickým orchestrem a sborem. Ve dvouhodinovém večerním představení ožívá legendární svět hobitů, od hrozivých zvuků Mordoru a pronikavých tónů útoku černých jezdců až po nádherné lyrické melodie elfů. V tomto ojedinělém hudebním projektu téměř 100 účinkujících promění vaše město ve Středozemi.



Sleva 200 Kč pro děti, které nedosáhly věku 10 let (žádejte na prodejním místě nebo zvolte v nákupním košíku)

slevy NE / bezbariérový přístup ANO, Parter / zvláštní sekce pro vozíčkáře ANO, pro ostatní držitele průkazu ZTP/P NE / každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku

Vracení vstupného z titulu změny termínu již bylo ukončeno (30.06.2022). Původně zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a na nový termín je není třeba vyměňovat.

Platnost všech vstupenek uskutečněním představení zaniká! Přijďte!

