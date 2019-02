Jessie J přijede poprvé do Prahy, vystoupí ve Foru Karlín

Jessie J patří k největším globálním hvězdám současnosti. Od chvíle, kdy zvítězila v anketě BBC Sound Of 2011, prodala miliony alb, její hity jako například Price Tag, Nobody’s Perfect, Domino nebo Bang Bang okupovaly první místa hitparád, zpívala pro královnou, získala Brit Awards, pětkrát cenu MOBO i nominaci na Grammy.

V Praze představí své zatím poslední album pojmenované R.O.S.E. (zkratka Realisations, Obsessions, Sex, and Empowerment), které vyšlo v květnu 2018.



Jessie J je doma v popu, soulu, R&B, eletropopu a hip hopu, ale při závěrečném olympijském ceremoniálu si v Londýně s kapelou Queen po rockersku klidně zazpívala We Will Rock You.

Dvakrát byla porotkyní britské pěvecké soutěže The Voice UK. Pomáhala psát i skladby pro Alicii Keys, Miley Cyrus nebo Chrise Browna. A když do skladby Bang Bang přizvala Arianu Grande s Nicki Minaj, stal se z ní celoplanetární hit.

K rodilé Londýňance patří i výrazná podpora nejrůznějších charit jako Comic Relief nebo Children in Need.