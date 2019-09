Hybernia kvůli Tarzanovi provedla rekonstrukci a pořídila novou techniku

Výpravná show z newyorské Broadwaye je prvním uvedením tohoto slavného představení ve východní Evropě. V muzikálu Tarzan se objeví celkem 250 kostýmů. Vedle převleků lidí či opic diváci uvidí také kostýmy masožravých rostlin.

Nedílnou součástí budou i speciální paruky, masky a líčení. Představitelé Tarzana budou mít speciální paruku z lidských vlasů upravených do dredů a v ní bude umístěná vysílačka a mikrofon, aby se mohli pohybovat.

Celá opičí smečka včetně Tarzana a představitelů dalších zvířat bude muset zvládnout vedle hraní také náročné akrobatické kousky ve stylu představení Cirque du Solei nebo Cirku La Putyka.

„V různých muzikálech se již objevily různé akrobatické prvky. Nikdy však v takovém rozsahu a provedení. Tarzan je tak doslova skutečně prvním tanečně akrobatickým muzikálem v Česku,“ upozorňuje choreografka Ivana Hannichová.

Divadlo Hybernia kvůli akrobacii v představení Tarzan pořídilo speciální jevištní techniku. Přistoupilo také k rekonstrukci hlediště. Diváci si tak muzikál vychutnají v nových a pohodlných sedačkách.



V roli Tarzana se představí David Gránský, Peter Pecha, Vojtěch Drahokoupil a Robert Urban. Tarzanovu Jane si zahrají Ivana Korolová a Petra Vojtková. Diváci se mohou také těšit na ztvárnění opičího samce Kerchaka Josefem Vojtkem, Marianem Vojtkem a Ernestem Čekanem.

Roli Tarzana dostaly hvězdy Tváře David Gránský a Vojtěch Drahokoupil.



„Na roli opičího vůdce, vlastně adoptivního otce Tarzana, se už moc těším, protože si konečně po všech jiných rolích zahraju zvíře a ne člověka,“ vysvětluje Josef Vojtek.

Kombinace multimediální projekce a tanečně akrobatické show je doprovázena nezapomenutelnou hubou Phila Collinse, který za ústřední píseň You´ll Be In My Heart dostal ceny Grammy, Zlatý globus a Oscara. Čeští posluchači ji mohou znát i z coververze Karla Gotta, který ji pod názvem Jsi v srdci mém dokonce zařadil na své výběrové album.