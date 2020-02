Britská popová ikona Engelbert Humperdinck vystoupí poprvé v Praze

Prodal více než 140 milionů desek, získal 64 zlatých a 23 platinových alb, čtyři nominace na cenu Grammy, Zlatý Glóbus a má i hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Během své padesátileté pěvecké kariéry okouzluje sametovým hlasem miliony fanoušků po celém světě. Pražské publikum ho v květnu může vidět poprvé.

Engelbert Humperdinck je britský popový zpěvák proslulý svými hity Release Me, After the Lovin’ a The Last Waltz.

Narodil se v roce 1936 v indickém Madrasu jako Arnold George Dorsey, nejmladší syn v rodině deseti bratrů a sester. Jeho otec byl důstojníkem britské armády a jeho matka byla indického původu. V deseti letech se přestěhoval se svou rodinou do anglického Leicesteru a začal studovat hru na saxofon. Od patnácti let začal hrát v nočních klubech a později zpívat jako amatér v restauracích a klubech.

V roce 1958, po ukončení vojenské služby, vydal svůj první singl I’ll Never Fall in Love Again. V roce 1965 nastal v jeho hudební kariéře zlom poté, co se spojil s promotérem Gordonem Millsem, který byl také producentem proslulého zpěváka Toma Jonese. První úspěch zaznamenal v Belgii v roce 1966, kdy reprezentoval Spojené království v soutěži v Knokke. Jeho hit Dommage, Dommage také uspěl v belgické hitparádě.

Na začátku roku 1967 natočil svůj první hit Release Me, který se umístil na prvním místě britské hitparády, když porazil Strawberry Fields Forever/Penny Lane od Beatles.

Následovaly dvě další úspěšné balady There Goes My Everything a The Last Waltz. Ke konci 60. let nahrál několik úspěšných alb, mezi nimi i Release Me, The Last Waltz, A Man Without Love a Engelbert Humperdinck.

V 70. letech natočil Humperdinck další úspěšné písně jako We Made It Happen, Sweetheart, Another Time, Another Place nebo Too Beautiful To Last. V roce 1976 přišel hit After the Lovin’, který se stejně jako ty předešlé umístil mezi prvními deseti písněmi amerických hitparád. Humperdinck pak získal i několik ocenění Grammy.

Od konce 70. let vystupoval v luxusních klubech v Las Vegas. Dnes i přes svůj pokročilý věk koncertuje po celém světě.